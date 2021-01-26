Телеведуча Катя Осадча показала, як її чоловік Юрій Горбунов в компанії Тіни Кароль розважається за лаштунками "Голосу країни"
Відео ведуча шоу "Світське життя" опублікувала у своєму Instagram.
Як відомо, 25 січня Тіна Кароль відзначала своє 36-річчя. Тому зірці довелося вносити деякі корективи в свій робочий графік.
Тіна Кароль в компанії Юрія Горбунова, Каті Осадчої, Наді Дорофєєвої, Монатіка і Олега Винника пропустила по келиху шампанського.
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"Мене взяли в полон, врятуйте мене...",- заявила спершу Тіна Кароль, посміхаючись на камеру.
"Класний полон. Тут годують, наливають, - відповів їй Юрій Горбунов.
Пізніше зірки українського шоу-бізнесу почали вітати Тіну Кароль з днем народження, бажаючи їй щастя і здоров'я.
"Тіна, будь в цьому полоні все життя. І нехай тебе ніхто не висмикне з твого світу, де ти живеш в кайф. Многая літа", - озвучив своє привітання Олег Винник.
"Кожен день щастя. Прям з самого ранку", - додав Юрій Горбунов.
Раніше ми розповідали, як Катя Осадча приголомшила знімком з розкішною Тіною Кароль.
Тіна була одягнена в яскраву сукню на замочку. Її волосся було випрямлено. Вона дивилася в кадр і щиро посміхалася. Осадча була одягнена в золотисту сукню з декольте. Вона робила селфі, радісно притиснувшись.
Так, телеведуча вирішила зробити селфі з іменниницею Тіною Кароль, яка відзначала того дня 36-річчя.
Нагадаємо, що Сувора Кароль присоромила Винника на "Голосі країни"
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