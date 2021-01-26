Україна незабаром отримає вакцину від коронавірусу і почнеться масова вакцинація

Міністерство охорони здоров'я уклало контракт, згідно з яким Україна отримає ще 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу. Це препарат виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Крім того, Україна отримає першу поставку вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX.

Про це в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

За його словами, згідно з Національним планом вакцинація була запланована в лютому, в лютому вона і почнеться.

"Незабаром Україна отримає 1 млн доз вакцини, і до кінця січня ми очікуємо ту кількість вакцин від міжнародної ініціативи COVAX, до якої ми приєдналися одночасно з усіма європейськими та світовими країнами, уклали всі контракти, і зараз буде перша поставка вакцин від COVAX в обсязі від 200 тис.штук, щоб почати екстрено, негайно вакцинацію першої хвилі", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні за добу зафіксували 2779 нових інфікувань коронавірусом, тож на ранок 26 січня загальна кількість випадків сягнула 1 197 107. Лідером за щоденним приростом хворих стала столиця, а на Чернігівщині зафіксували тільки п'ять інфікувань.

COVID-19 призвів до смерті 133 громадян (всього померли вже 22 057), водночас одразу 12 538 осіб змогли подолати хворобу (загалом вилікувалися 965 835).

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

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