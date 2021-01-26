Дочка актриси студії "Квартал 95" Олени Кравець Маша зовсім виросла і стала схожою на свою зіркову маму

Як повідомляє Politeka.net, 17-річна дівчина погуляла на дні народження своєї подруги і виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" яскраві кадри свята.

Під час святкування весела жіноча компанія заглянули в туалет закладу і влаштували фотосесію біля дзеркала. Маша Кравець відобразила себе в коричневих брюках, шкіряному піджаку і коротому чорному топі, який оголив її плоский животик. На одному з фото юна красуня зігнулася, притулилася спиною до стіни біля умивальника і посміхнулася поруч з подругою, завдяки вдалому ракурсу вона дуже нагадує Олену Кравець своїми рисами обличчя, просто вилита мама.

"Невеликий туалетний фотосет", - підписала кадр сама Маша.

Минулого року дівчина закінчила школу, відтоді вона самостійно подорожує з друзями та ділиться новими враженнями у соцмережі "Instagram". Нещодавно Маша відвідала місто Львів і виклала нові фото.

Дівчина сфотографувалася на засніжених вулицях на самоті, а потім привернула свою подругу. Дочка Олени Кравець одяглася в теплий зимовий одяг, але подбала і про стильний вигляд: на ній червоний пуховик, шапка і рукавички. Судячи з щасливого виразу обличчя, Маша явно задоволена поїздкою.

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