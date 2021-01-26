Актриса і блогер Яна Кошкіна, якій приписують бурхливий роман з Гаріком Харламовим, продовжує зводити з розуму фанатів

Нові спекотні фото популярна артистка опублікувала у своєму Instagram.

Так, "наречена Гаріка Харламова" взяла участь у тематичній фотосесії, позуючи на тлі фортепіано.

На першому знімку Яна Кошкіна ледь вмістила свої "кульки" в обтягуючий чорний ліфчик, які випирають з-під білої блузки. Артистка також закотила очі і відкрила рот.

На другому знімку Яна Кошкіна в образі викладача музики вже застебнула гудзики на блузці і тримає в руках ноти, загадково дивлячись за кадр.

"1 або 2?",- задала російська актриса питання своїм підписникам, які завалили її схвальними коментарями і захопленими коментарями.

"Більш еротично", "краще коли дві з однією, якось не дуже", "на другому ліхтар в око глядачеві світить", "Подружка тікає", "Незрівнянна", "соковита", "Учитель музики це так с*ксуально", "Проста бомба",-написали вони під публікації.

Раніше ми розповідали, як Яна Кошкіна в мороз до -20 змусила захоплюватися собою.

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, як занурюється в ополонку на Водохреща, хоча на вулиці були 20-градусні морози.

У мережі захоплюються сміливістю Кошкіної, а також тим, що вона одягла не купальник, а довгу простору сорочку.

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