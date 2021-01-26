Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка, не проведеш. Шоу "Маска" розкрило в артистові новий талант

Під час останнього ефіру була зірвана маска з кіберпанку Буйвола. І тільки один з п'яти зіркових детективів на проекті вгадав, хто ж саме переховувався за цим могутнім образом, пише "Сьогодні".

Данилко проявив кмітливість: "Людина, яка сховалася в образі Дракона, дещо імітувала манеру Олега Винника, щоб нас збити. Коли вийшов Буйвол, я подумав, що зірка під цією маскою могла народитися в рік Бика, а це і мій рік теж. Тоді й зрозумів, де справжній Винник. Інтонації були дуже для мене впізнавані, тому що я добре його знаю", – поділився Андрій.

В цей же час колеги Сердючки трохи розгубилися. Оля Полякова зазначила, що під маскою Буйвола може ховатися Позитив, проте Настя Каменських відкинула цю версію. Замість цього вона припустила, що це може бути продюсер Вадим Лисиця. DZIDZIO ж був переконаний, що в цьому образі замаскувався Потап.

Пізніше Винник поділився з публікою враженнями. Артист дуже сильно переживав, змінивши максимально голос під час виступу, - щоб його довше не могли впізнати.

На цьому випробування не закінчилися: знаходження в костюмі Буйвола стало справжньою перевіркою на міцність. Винник жартома порівняв відчуття з тим, ніби "знаходишся в животі кашалота". Незважаючи на те, що на ньому не залишилося жодного сухого місця, Олег все ж виявився задоволений таким незвичайним досвідом.

Нагадаємо, що Данилко зірвався на шоу "Маска", стукав кулаками по столу: "Андрію Михайловичу, не робіть цього!".

Як повідомляла Politeka, Данилко, Полякова і Каменських посперечалися на "масці" через руду кокетку: "це хто така повія?".