Популярна співачка Наташа Корольова сумує після смерті людини, яка створила її кращі образи

Як повідомляє Politeka.net, 25 січня стало відомо про смерть відомого стиліста Олександра Шевчука, який працював з багатьма зірками. Артистка вшанувала пам'ять покійного і поділилася своїм горем в сторіз соцмережі "Instagram".

Наташа Корольова опублікувала кілька спільних фото, на яких Олександр Шевчук готував її до виступів або зйомок. Саме цей майстер відповідав за зачіски і макіяж співачки на піку її популярності, тому вона не змогла стримати своїх почуттів.

"Чача Щевчук!!! Я плачу. В це неможливо повірити! Ти придумав всі мої найкращі образи. Маленька країна, бузковий рай, невже це я, Соняшники, мужичок з гармошкою, Кришталеве серце Мальвіни, в темній кімнаті, Діаманти сліз, рай там де ти, дівич-вечір, Тільки ти не вмирай. Чача! Царство Небесне", - підписала кадри Наташа.

Відомо, що за життя Олександр Шевчук працював над сценічними образами Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова, Лайми Вайкуле та інших російських зірок першої величини, співпрацював з телешоу. Раніше співачка Крістіна Орбакайте також відреагувала на смерть стиліста і розмістила архівне фото.

"Саша Шевчук! 💔 У це неможливо повірити (((Прощай, добрий, талановитий, унікальний 🙏", - підписала співачка.

Олександр Шевчук помер від перетоніту у віці 54 років. Чоловікові стало погано вдома, його відвезли в лікарню на кареті "швидкої допомоги" і провели термінову операцію, проте почалося зараження, яке пацієнт не зміг пережити.

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