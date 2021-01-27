Відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала своє вологе тіло

Красуня не тільки займається спортом, але також регулярно відвідує сауну, пише Politeka.net. Модель публікує кадри в Instagram свого проведення часу.

Так, Келлі цього разу записала сторі, в якому хвалилася своїм вологим тілом.

Модель позувала в чорному ліфчику, який обтягнув і підняв бюст. Останній ефектно виглядав в білизні і заворожував погляд.

Тіло здавалося шовковим. Шкіра сяяла від крапель поту розпареної красуні.

На шиї поблискували золоті ланцюжки. Келлі посміхалася і дивилася в камеру, її обличчя було мокрим від крапель поту. Але при цьому модель була собою задоволена.

"Ось і ми", - підписала кадр зірка.

Про реакцію користувачів мережі невідомо, адже в сторіс не можна коментувати й ставити лайки у відкритому доступі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку знаменитості підписані 1,4 мільйона користувачів мережі.

"Божественно", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл росла в простій родині в Індії, коли одного разу попалася на очі модельному агенту.

Спочатку батьки були проти "модельних" планів дочки, але пізніше дозволили їй будувати кар'єру. Тепер Келлі стала однією з найпопулярніших моделей, і її регулярно запрошують на зйомки.

Підтримати ідеальну форму зірці допомагають не тільки заняття спортом, але і правильно складений раціон.

Зірка найчастіше снідає простим йогуртом, домашнім фісташковим маслом, мюслями з подрібненим яблуком.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret в образі ангела-спокусника вийшла на подіум

А ще Politeka писала, що мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret засліпила розміром "персиків" в леопардовому бікіні

Також Politeka повідомляла, що ідеальна Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула своїми засмаглими "булочками" на пляжі