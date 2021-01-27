Відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала своє вологе тіло
Красуня не тільки займається спортом, але також регулярно відвідує сауну, пише Politeka.net. Модель публікує кадри в Instagram свого проведення часу.
Так, Келлі цього разу записала сторі, в якому хвалилася своїм вологим тілом.
Модель позувала в чорному ліфчику, який обтягнув і підняв бюст. Останній ефектно виглядав в білизні і заворожував погляд.
Тіло здавалося шовковим. Шкіра сяяла від крапель поту розпареної красуні.
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На шиї поблискували золоті ланцюжки. Келлі посміхалася і дивилася в камеру, її обличчя було мокрим від крапель поту. Але при цьому модель була собою задоволена.
"Ось і ми", - підписала кадр зірка.
Про реакцію користувачів мережі невідомо, адже в сторіс не можна коментувати й ставити лайки у відкритому доступі.
Варто відзначити, що зараз на сторінку знаменитості підписані 1,4 мільйона користувачів мережі.
"Божественно", - написав один з користувачів мережі.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл росла в простій родині в Індії, коли одного разу попалася на очі модельному агенту.
Спочатку батьки були проти "модельних" планів дочки, але пізніше дозволили їй будувати кар'єру. Тепер Келлі стала однією з найпопулярніших моделей, і її регулярно запрошують на зйомки.
Підтримати ідеальну форму зірці допомагають не тільки заняття спортом, але і правильно складений раціон.
Зірка найчастіше снідає простим йогуртом, домашнім фісташковим маслом, мюслями з подрібненим яблуком.
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