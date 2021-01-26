Верховна Рада схвалила пропозицію пустити в Україну іноземні війська

Народні депутати 26 січня підтримали відповідний законопроект 325-ма голосами, пише "Сьогодні". Таким чином вони дозволили пустити іноземних військових для проведення масштабних навчань, які у 2021 році почнуться на українській території.

Як стало відомо, в них візьмуть участь до 19 тисяч військовослужбовців з України та країн-учасників НАТО, їм належить використовувати літаки, вертольоти та іншу бойову техніку. Гроші на проведення багатонаціональних навчань у розмірі 38,5 мільйона гривень виділять з українського бюджету.

Заходи проведуть у кілька етапів:

Rapid Trident-разом з українцями візьмуть участь до трьох тисяч військових з США;

"Козак Мейс" - до 800 з Великобританії;

Sea Breeze - до двох тисяч американців;

Riverine - до 200 військовослужбовців з Румунії;

Warrior Watcher - до 300 британців;

"Три меча" - до 400 з Польщі;

Silver Sabre - до 200 з Польщі.

Раніше не стало українського військовослужбовця, який виконував обов'язок У Демократичній Республіці Конго. Старший лейтенант Олександр Мулявка з 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" загинув при виконанні своїх обов'язків у складі 18-го вертолітного загону миротворчої місії ООН.

Нагадаємо, 87-річна українка вирішила допомогти бійцям ЗСУ, чим може: "вийшла на пенсію і почала..."

Як повідомляла Politeka, число депутатів Ради зібралися "прорідити", залишився останній крок: скільки планують залишити

Також Politeka писала, що довгі вихідні готуються повністю скасувати, в Раді попередили: "типова радянська традиція"