Верховна Рада схвалила пропозицію пустити в Україну іноземні війська
Народні депутати 26 січня підтримали відповідний законопроект 325-ма голосами, пише "Сьогодні". Таким чином вони дозволили пустити іноземних військових для проведення масштабних навчань, які у 2021 році почнуться на українській території.
Як стало відомо, в них візьмуть участь до 19 тисяч військовослужбовців з України та країн-учасників НАТО, їм належить використовувати літаки, вертольоти та іншу бойову техніку. Гроші на проведення багатонаціональних навчань у розмірі 38,5 мільйона гривень виділять з українського бюджету.
Заходи проведуть у кілька етапів:
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Rapid Trident-разом з українцями візьмуть участь до трьох тисяч військових з США;
"Козак Мейс" - до 800 з Великобританії;
Sea Breeze - до двох тисяч американців;
Riverine - до 200 військовослужбовців з Румунії;
Warrior Watcher - до 300 британців;
"Три меча" - до 400 з Польщі;
Silver Sabre - до 200 з Польщі.
Раніше не стало українського військовослужбовця, який виконував обов'язок У Демократичній Республіці Конго. Старший лейтенант Олександр Мулявка з 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" загинув при виконанні своїх обов'язків у складі 18-го вертолітного загону миротворчої місії ООН.
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