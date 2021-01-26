Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розлютила українців невдалим коментарем

Теледіва Леся Нікітюк проявила необережність, опублікувавши в Instagram свою фотографію на Мальдівах і дуже своєрідно прокоментувавши її. Не всі українці оцінили публікацію і висловили Нікітюк все, що про це думають, пише Politeka.net.

Зовсім недавно Леся Нікітюк показала шикарний знімок, зроблений під час відпочинку на Мальдівах, де зірка позувала у відкритому купальнику на пляжі, хвалячись своїми нескінченними ніжками, стрункою фігуркою і неповторним пейзажем.

"Ніколи не побувати на Мальдівах - злочин!!! Пахати, полетіти на Мальдіви і потім рік сидіти на мівіні - тупість...",- написала зірка під своєю публікацією, чим викликала цілу хвилю коментарів від українців.

Звичайно, деякі оцінили і шикарний відпочинок телеведучої, і її неповторну зовнішність, над якою зірка посилено працює останнім часом.

"А Леся-то - пожежа","Шикарна фігура у вас, Леся Іванівна", "Як красиво", "Русалка", "Ох, ці ноги", - написали віддані фанати Нікітюк.

Але більшість коментарів українців були про те, що далеко не кожен зможе собі дозволити таку шикарну відпустку, навіть якщо буде працювати без зупинки і економити на всьому. Тому телеведучій порадили не підписувати так публікації, які читають "прості люди".

"Зарплати у всіх різні. Краще не писати про таке", "Леся, вас читають і прості люди, які ніколи не зможуть побувати на Мальдівах", "Я готова з собою у валізу мівіну і гроші збирати рік, вже дуже хочеться побачити цю красу", "Ви пробилися! Але не всім так щастить в житті! На жаль... Злочин це коли немає сім'ї, дітей, батьків... Це так! Не в Мальдівах щастя!", "Заради Мальдів згодна і на"мівіну"... Але боюся, за рік не напахаю на ЗП викладача", "Якби у нас було стільки бабла, як у вас, то ми теж побували б на Мальдівах", "Я не побувала на Мальдівах, значить я злочинниця або ледарка? Так виходить??? Це мене, чесно кажучи, образило", - пишуть незадоволені фоловери.

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