Вагітна Даша Квіткова з "Холостяка" показала чуттєве фото з чоловіком на Мальдівах

Відправившись у відпустку на Мальдіви, пара розповіла, що вони чекають народження первістка. Даша Квіткова, Молода дружина "Холостяка" Микити Добриніна розповіла, що довго приховувала цю звістку від публіки, але тепер готова поділитися радісною звісткою. Так, дівчина опинилася вже фактично на п'ятому місяці вагітності, повідомляючи радісну новину.

Квіткова зазначила, що вона за цей час набрала всього три кілограми, але талія з 59 см пішла в 69.

"Так, я зараз можу дозволити собі з'їсти шпроти з крабовим салатом. Ну, а коли, якщо не зараз, мені насолоджуватися цією можливістю😅 ось серйозно) якщо сильно-сильно чогось хочеться-я собі це дозволяю. Не запихаюся до упаду солодким або булками», - розповіла кілька днів тому дівчина.

Після вона поділилася яскравим фото з чоловіком, зробленим на узбережжі ввечері. Позуючи на руках чоловіка, Даша блиснула ніжним образом і фігурою в чорному бікіні.

"Моє найбезпечніше місце на землі🤍», - написала Даша.

Фанати відразу ж відреагували:

"дуже красиво😻 🌸; які ж ви красиві 😍 від вас так і віє теплом і любов'ю!; Навіщо ви виставляєте все що відбувається у Вашому житті?; Вам казали що ви схожа на Шакіру?; Ви шикарна пара🔥 🔥 😍 😍; трохи смішно на тому стільці ..Постановочно я рада за вас, ви красиві)) це Микити руки 😍; шалено красива пара❤️❤️"»

Як відомо, вагітна дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова зараз знаходиться на другому триместрі і відпочиває на Мальдівах. Жінка регулярно радує фоловерів красивими фото і відео пейзажів, а також показує і себе на відпочинку.

На цей раз Квіткова зробила дуже атмосферні і ніжні фото на пляжі, де вона позувала з розпущеним волоссям у світлій чоловічій сорочці. Сама вона, судячи з усього, на цих фото побачила схожість з фільмом "повернення в Блакитну лагуну", про що написала в коментарі.

"Повернення в Блакитну лагуну", - написала вона під фотографіями.

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