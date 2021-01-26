Стало відомо про загибель 48-річної Нателли Ас, вокалістки популярної в 90-х групи "Восток"
У поліцію звернувся випадковий перехожий, який виявив бездиханну артистку під вікнами одного з висотних будинків у Москві. Відзначається, що тіло пролежало на вулиці не менше години, перш ніж на нього звернули увагу, пише "СтарХит".
На місце викликали "швидку допомогу", але медикам залишалося тільки констатувати смерть.
Джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що поруч з нею була жіноча сумочка з документами, ключами і мобільним телефоном.
Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено, також як і не виявлено фактів, що Нателлу якимось чином переміщали. Найочевиднішою версією загибелі зірки є те, що вона випадково зірвалася з висоти - за яких обставин це сталося, належить з'ясувати слідству.
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"Попередньо встановлено, що вона могла зірватися з пожежних сходів, розташованих на торці будинку і впасти з великої висоти", - уточнили в поліції.
Відзначимо, Нателла Ас - російська співачка, актриса і модель, вокалістка поп-групи "Восток". Виконувала епізодичні ролі в кіно, а також знімалася в рекламі, але головним заняттям жінки була музика.
Публіці група "Восток" відома завдяки таким хітам, як "Міражі", "Танець жовтого листя", "До зустрічі", "Снігова королева".
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