Українська співачка Надія Мейхер приміряла чернечу рясу заради нової ролі в кіно

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість зіграла в комедійному фільмі «Скажене весілля 3». Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в образі монашки: чорна ряса, апостольник, Білий комірець і хрестик на грудях. До того ж, Надія Мейхер зробила собі непомітний макіяж.

"Вітаю! Поповнюємо рольову скарбничку.)) У цій комедії я зіграла черницю", - пояснила зірка в описі.

Варто відзначити, що репер Потап теж приміряв образ духовної особи в "Скаженому весіллі 3". Він виклав у мікроблозі "Instagram" серію кадрів з фільму, на яких постав у рясі і з довгою бородою. Його протеже Олексій Завгородній, колишній учасник групи "Время и Стекло" теж з'явився в костюмі священика, але з більш простим головним убором.

Користувачі соцмережі почали обговорювати образи зірок у коментарях:

"Більш сексуальною черниці не бачила 🔥"; " найкрасивіша з усіх монашок!"; "Одружуся"; "Солодка моя! 💕 💕 "; "Надя, ти чудово прекрасна!"; "Красива до божевілля!!! 🔥 "; "Спека!!!) "; "Не подумав би, що образ черниці вийде таким вражаючим. Тепер я бачив все 😊"; "Можна Вас облизнути)!"; "Ти це, матінко???".

В останньому сезоні "Танців з зірками" Надія Мейхер стала однією з улюблених учасниць судді Григорія Чапкіса. В одному з випусків метр зізнався, що закохався в знамениту красуню, коли вона тільки почала музичну кар'єру.

Нагадаємо, що фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер в дірявих джинсах показала все, на що здатна: "чуттєво, круто...".

Також Politeka писала, що ефектна Мейхер показала справжній " вогонь "в червоному оксамиті:" Сила і глибина...".