Коронавірус дасть перепочинок українцям і зникне з часом

Те, що світ після перемоги над пандемією і повернення до нормального життя не буде колишнім, вже не викликає сумнівів. Яких змін варто чекати і до чого готуватися вже зараз, розповів в інтерв'ю "Українським Новинам" імунолог Борис Донський.

За його прогнозами, вже влітку коронавірус піде на спад, а українці отримають колективний імунітет. Восени можливі невеликі спалахи.

"До літа ми будемо мати вже колективний імунітет, на жаль, ми його отримаємо в дурний середньовічний спосіб — ми всі перехворіємо. Ну все, або не все, проте 2/3 буде достатньо, тобто ми будемо мати повноцінну летальність від цієї хвороби. Швидше за все, влітку захворюваність піде на спад, а восени — або взагалі вже не буде нового спалаху, або будуть тільки невеликі регіональні спалахи. у світі буде це "ковбасити" ще до кінця року", — каже лікар.

Нагадаємо, що в Україні за добу зафіксували 2779 нових інфікувань коронавірусом, тож на ранок 26 січня загальна кількість випадків сягнула 1 197 107. Лідером за щоденним приростом хворих стала столиця, а на Чернігівщині зафіксували тільки п'ять інфікувань.

COVID-19 призвів до смерті 133 громадян (всього померли вже 22 057), водночас одразу 12 538 осіб змогли подолати хворобу (загалом вилікувалися 965 835).

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