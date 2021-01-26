Коронавірус дасть перепочинок українцям і зникне з часом
Те, що світ після перемоги над пандемією і повернення до нормального життя не буде колишнім, вже не викликає сумнівів. Яких змін варто чекати і до чого готуватися вже зараз, розповів в інтерв'ю "Українським Новинам" імунолог Борис Донський.
За його прогнозами, вже влітку коронавірус піде на спад, а українці отримають колективний імунітет. Восени можливі невеликі спалахи.
"До літа ми будемо мати вже колективний імунітет, на жаль, ми його отримаємо в дурний середньовічний спосіб — ми всі перехворіємо. Ну все, або не все, проте 2/3 буде достатньо, тобто ми будемо мати повноцінну летальність від цієї хвороби. Швидше за все, влітку захворюваність піде на спад, а восени — або взагалі вже не буде нового спалаху, або будуть тільки невеликі регіональні спалахи. у світі буде це "ковбасити" ще до кінця року", — каже лікар.
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Нагадаємо, що в Україні за добу зафіксували 2779 нових інфікувань коронавірусом, тож на ранок 26 січня загальна кількість випадків сягнула 1 197 107. Лідером за щоденним приростом хворих стала столиця, а на Чернігівщині зафіксували тільки п'ять інфікувань.
COVID-19 призвів до смерті 133 громадян (всього померли вже 22 057), водночас одразу 12 538 осіб змогли подолати хворобу (загалом вилікувалися 965 835).
Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.
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