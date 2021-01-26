Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян вразила красою в бікіні срібного кольору

Знаменита красуня вразила формами в крихітному бікіні, передає Politeka.net. Дивлячись на подібні фото, розумієш, чому Кім стала кумиром мільйонів.

Кім пройшлася по пляжу в спокусливому бікіні, блиснувши не тільки досконалими формами, але і підкачаними ніжками.

Зірка натягнула на великі груди крихітний ліфчик у вигляді трикутних клаптиків тканини. Маленьке бікіні навряд чи прикривало груди, тому останні виглядали просто чудово.

Купальник блищав на світлі, привертаючи увагу до принад.

Тонкі бретельки ліфчика небезпечно натягнулися, ледве утримуючи на місці блискучу тканину.

Модель натягнула трусики вище стегон, в результаті останні оголилися. Пружні сідниці привертали увагу своєю красою.

Кім зробила високий хвіст з довгого волосся. Вона дивилася прямо, відкривши губи.

За вісім годин пост у фан-групі зібрав понад 800 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці багато приємних слів.

"Бездоганна!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали - Кім Кардашьян розповіла, що займається спортом з сьомої ранку зі своїм особистим тренером. Завдяки тренуванням її форми здаються такими ідеальними.

Зірка намагається виконати 100 стрибків з навантаженням, присідання на спеціальному тренажері, далі - 25-хвилинна ходьба по біговій доріжці з високим ухилом. Такий комплекс знаменитість повторює чотири рази.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян блиснула всім, що прийнято приховувати, в прозорому ТОПі без білизни: "Блаженство".

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