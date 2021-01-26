Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян вразила красою в бікіні срібного кольору
Знаменита красуня вразила формами в крихітному бікіні, передає Politeka.net. Дивлячись на подібні фото, розумієш, чому Кім стала кумиром мільйонів.
Кім пройшлася по пляжу в спокусливому бікіні, блиснувши не тільки досконалими формами, але і підкачаними ніжками.
Зірка натягнула на великі груди крихітний ліфчик у вигляді трикутних клаптиків тканини. Маленьке бікіні навряд чи прикривало груди, тому останні виглядали просто чудово.
Купальник блищав на світлі, привертаючи увагу до принад.
Безсоромна Волочкова в кофтині нарозхрист показала особливого чоловіка у себе вдома: "Дорогі друзі, я так..."
Раптово пішла з життя молода актриса-красуня, їй було всього 26 років: розкриті загадкові подробиці
Відомий український ведучий приголомшив звісткою про розлучення після обіймів з Тіною Кароль: "У "Холостяк" збираєшся?"
Велике горе в Одесі, дитина випала з вікна висотки: кадри і трагічні подробиці
Дочка Галкіна розговорилася на камеру, Пугачова не стрималася: "Нікуди не виходити..."
Тонкі бретельки ліфчика небезпечно натягнулися, ледве утримуючи на місці блискучу тканину.
Модель натягнула трусики вище стегон, в результаті останні оголилися. Пружні сідниці привертали увагу своєю красою.
Кім зробила високий хвіст з довгого волосся. Вона дивилася прямо, відкривши губи.
За вісім годин пост у фан-групі зібрав понад 800 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці багато приємних слів.
"Бездоганна!", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали - Кім Кардашьян розповіла, що займається спортом з сьомої ранку зі своїм особистим тренером. Завдяки тренуванням її форми здаються такими ідеальними.
Зірка намагається виконати 100 стрибків з навантаженням, присідання на спеціальному тренажері, далі - 25-хвилинна ходьба по біговій доріжці з високим ухилом. Такий комплекс знаменитість повторює чотири рази.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян блиснула всім, що прийнято приховувати, в прозорому ТОПі без білизни: "Блаженство".
А ще Politeka писала, що спекотна Кім Кардашьян ледь вмістила привабливі форми в тісний Шкіряний наряд, підкоривши вигинами: "сумую за...".
Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян забруднилася в грязі заради гарячого кадру в трусиках і панчохах: "Просто немає слів...".