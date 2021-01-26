Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян вразила красою в бікіні срібного кольору

Знаменита красуня вразила формами в крихітному бікіні, передає Politeka.net. Дивлячись на подібні фото, розумієш, чому Кім стала кумиром мільйонів.

Кім пройшлася по пляжу в спокусливому бікіні, блиснувши не тільки досконалими формами, але і підкачаними ніжками.

Зірка натягнула на великі груди крихітний ліфчик у вигляді трикутних клаптиків тканини. Маленьке бікіні навряд чи прикривало груди, тому останні виглядали просто чудово.

Купальник блищав на світлі, привертаючи увагу до принад.

Популярні новини зараз

Безсоромна Волочкова в кофтині нарозхрист показала особливого чоловіка у себе вдома: "Дорогі друзі, я так..."

Раптово пішла з життя молода актриса-красуня, їй було всього 26 років: розкриті загадкові подробиці

Відомий український ведучий приголомшив звісткою про розлучення після обіймів з Тіною Кароль: "У "Холостяк" збираєшся?"

Велике горе в Одесі, дитина випала з вікна висотки: кадри і трагічні подробиці

Дочка Галкіна розговорилася на камеру, Пугачова не стрималася: "Нікуди не виходити..."
Показати ще

Тонкі бретельки ліфчика небезпечно натягнулися, ледве утримуючи на місці блискучу тканину.

Модель натягнула трусики вище стегон, в результаті останні оголилися. Пружні сідниці привертали увагу своєю красою.

Кім зробила високий хвіст з довгого волосся. Вона дивилася прямо, відкривши губи.

За вісім годин пост у фан-групі зібрав понад 800 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці багато приємних слів.

"Бездоганна!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали - Кім Кардашьян розповіла, що займається спортом з сьомої ранку зі своїм особистим тренером. Завдяки тренуванням її форми здаються такими ідеальними.

Зірка намагається виконати 100 стрибків з навантаженням, присідання на спеціальному тренажері, далі - 25-хвилинна ходьба по біговій доріжці з високим ухилом. Такий комплекс знаменитість повторює чотири рази.

Кім кардашьян

Нагадаємо, що Кім Кардашьян блиснула всім, що прийнято приховувати, в прозорому ТОПі без білизни: "Блаженство".

А ще Politeka писала, що спекотна Кім Кардашьян ледь вмістила привабливі форми в тісний Шкіряний наряд, підкоривши вигинами: "сумую за...".

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян забруднилася в грязі заради гарячого кадру в трусиках і панчохах: "Просто немає слів...".