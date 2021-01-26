Тіна Кароль і Надя Дорофєєва заінтригували публіку майбутнім видовищем

Як передає Politeka.net, в Мережі знаменитостям пророкують грандіозний поєдинок в ефірі шоу "Голос країни".

Так, на офіційній сторінці проекту в Instagram, опублікований цікавий колаж з 36-річною Тіною та 30-річною Надею.

"Баттли? За патли", - лаконічно, але іскрометно підписано фото.

"Воу-Ву, невже буде Fight за талановитих учасників між @tina_karol і @nadyadorofeeva? Зіркові наставники рішуче налаштовані на перемогу🤩 ще більше вокалу, ще більше талантів, ще більше яскравих вражень чекає на тебе 31 січня о 21:00 в ефірі 1+1. Не пропусти 🔥", - йдеться в самому пості.

Користувачі кинулися коментувати ситуацію. Варто відзначити, розігралися неабиякі баталії між фанатами обох співачок.

"Дорофєєва найкраща завжди 😍🔥"

"Ні Тіна найкраща! Як завжди! А не Дорофєєва, забирайте її з собою, я непротив! Нахабна занадто"

"Друзі, що ви коїте, якщо вас попросили написати - Тіна або Надя - напишіть ви спокійно, навіщо ви пишите гидоти"

"Тіна однозначно 🔥❤️ також тихо і спокійно обійде як і Каменських 😉 😎 "

"Надя дуже культурна. Тіна щось поводиться як великий міркувала. Не дотепно"

"Правильно, давай Тіна, за патли Дорофєєву, а то нахабніє на очах"

Раніше ми розповідали, Дорофєєва з'явилася за лаштунками "Голосу" в компанії двох колег - Олега Винника і Дмитра Монатіка,а також відомого блогера Слави Дьоміна.

"Тут не вистачає однієї чарівної дами. Де Тіна, а? 💜; Як завжди, всі крім Тіни😭; Тіна сховалася .)))); Ніде немає Тіни. Що ж це таке, а?😂 ",- відреагували користувачі.

Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

А ще Politeka повідомляла, Тіну Кароль, Горбунова і Винника застукали за лаштунками "Голос країни" за несподіваним заняттям: "врятуйте мене!"

Також Politeka писала, що сувора Кароль присоромила Винника на "Голосі країни", спопеливши його поглядом: "хто такий Веня?"