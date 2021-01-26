Тіна Кароль і Надя Дорофєєва заінтригували публіку майбутнім видовищем
Як передає Politeka.net, в Мережі знаменитостям пророкують грандіозний поєдинок в ефірі шоу "Голос країни".
Так, на офіційній сторінці проекту в Instagram, опублікований цікавий колаж з 36-річною Тіною та 30-річною Надею.
"Баттли? За патли", - лаконічно, але іскрометно підписано фото.
"Воу-Ву, невже буде Fight за талановитих учасників між @tina_karol і @nadyadorofeeva? Зіркові наставники рішуче налаштовані на перемогу🤩 ще більше вокалу, ще більше талантів, ще більше яскравих вражень чекає на тебе 31 січня о 21:00 в ефірі 1+1. Не пропусти 🔥", - йдеться в самому пості.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Раптово пішла з життя молода актриса-красуня, їй було всього 26 років: розкриті загадкові подробиці
Трагічно загинув відомий російський актор і комік Олександр Шаляпін, з'явилися подробиці: "Тіло знайшла дружина"
Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Кароль на "Голосі країни": "Передавай естафету Тіні!»
Біда трапилася з Нікітюк на Мальдівах, телеведуча благає про допомогу: "Будь ласка..."
Користувачі кинулися коментувати ситуацію. Варто відзначити, розігралися неабиякі баталії між фанатами обох співачок.
"Дорофєєва найкраща завжди 😍🔥"
"Ні Тіна найкраща! Як завжди! А не Дорофєєва, забирайте її з собою, я непротив! Нахабна занадто"
"Друзі, що ви коїте, якщо вас попросили написати - Тіна або Надя - напишіть ви спокійно, навіщо ви пишите гидоти"
"Тіна однозначно 🔥❤️ також тихо і спокійно обійде як і Каменських 😉 😎 "
"Надя дуже культурна. Тіна щось поводиться як великий міркувала. Не дотепно"
"Правильно, давай Тіна, за патли Дорофєєву, а то нахабніє на очах"
Раніше ми розповідали, Дорофєєва з'явилася за лаштунками "Голосу" в компанії двох колег - Олега Винника і Дмитра Монатіка,а також відомого блогера Слави Дьоміна.
"Тут не вистачає однієї чарівної дами. Де Тіна, а? 💜; Як завжди, всі крім Тіни😭; Тіна сховалася .)))); Ніде немає Тіни. Що ж це таке, а?😂 ",- відреагували користувачі.
Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
А ще Politeka повідомляла, Тіну Кароль, Горбунова і Винника застукали за лаштунками "Голос країни" за несподіваним заняттям: "врятуйте мене!"
Також Politeka писала, що сувора Кароль присоромила Винника на "Голосі країни", спопеливши його поглядом: "хто такий Веня?"