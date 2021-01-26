Українські школярі повернулися до шкіл і повинні пам'ятати головні протиепідемічні правила
В Україні з 25 січня поновилися заняття в школах, і діти знову повернулися в колективи.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців у Facebook дотримуватися важливих протиепідемічних правил, щоб школярам не довелося знову йти на дистанційне навчання.
Віктор Ляшко перерахував основні правила для школярів, яких обов'язково потрібно дотримуватися, щоб не заразитися коронавірусом і грипом:
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- Уникайте контакту з особами, у яких є прояви грипозної інфекції
- Обмежте відвідування місць великого скупчення людей
- Часто провітрюйте приміщення
- Часто мийте руки з милом
- Не торкайтеся до очей, носа, рота немитими руками
- Уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань
- Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку відразу після використання потрібно викинути
- Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані двох метрів.
Він також закликав нагадати дітям про важливість частого миття рук, носіння маски в громадських місцях і дотримання фізичного дистанціювання за межами класу.
Раніше він зазначив, що у разі перевищення показників щодо грипу, ГРВІ або коронавірусу - навчальний заклад закриватимуть.
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