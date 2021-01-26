Українські школярі повернулися до шкіл і повинні пам'ятати головні протиепідемічні правила

В Україні з 25 січня поновилися заняття в школах, і діти знову повернулися в колективи.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців у Facebook дотримуватися важливих протиепідемічних правил, щоб школярам не довелося знову йти на дистанційне навчання.

Віктор Ляшко перерахував основні правила для школярів, яких обов'язково потрібно дотримуватися, щоб не заразитися коронавірусом і грипом:

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  • Уникайте контакту з особами, у яких є прояви грипозної інфекції
  • Обмежте відвідування місць великого скупчення людей
  • Часто провітрюйте приміщення
  • Часто мийте руки з милом
  • Не торкайтеся до очей, носа, рота немитими руками
  • Уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань
  • Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку відразу після використання потрібно викинути
  • Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані двох метрів.

школи, клас, дистанційне навчання

Він також закликав нагадати дітям про важливість частого миття рук, носіння маски в громадських місцях і дотримання фізичного дистанціювання за межами класу.

Раніше він зазначив, що у разі перевищення показників щодо грипу, ГРВІ або коронавірусу - навчальний заклад закриватимуть.

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