Американська актриса Меделін Петш, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Рівердейл», показала струнку фігуру в ліфі

Меделін є однією з найпопулярніших зірок серіалу «Рівердейл». Завдяки унікальній зовнішності і вишуканому одязі в пікантному стилі, дівчина швидко завоювала серця мільйонів шанувальників.

Примітно, що в шкільні роки Меделін комплексувала через зовнішність-її часто висміювали Однокласники і критикували однолітки. Зараз же красуня прикрасила обкладинку журналу The Wishes Issue, який вже надійшов у продаж.⠀⠀⠀

«У цьому теж є спокій, - зазначає актриса про пандемію в своєму інтерв'ю для обкладинки, - знати про те, що ми всі разом проходимо через це, це є дух товариства. Не кажучи вже про тривогу, найпрекрасніше, що я відчула в Лос-Анджелесі, - це зрозуміти, скільки людей зібралися разом, щоб боротися, і те, як спільноти об'єднуються таким потужним і дієвим чином, дійсно вселило в мене надію наше майбутнє». - розповіла в інтерв'ю Петш.

На фото ж дівчина позувала в розкішному вигляді і навіть не посоромилася показати бюст в напівпрозорому ліфі. Фанати відповіли відразу:

"Розкішна дівчинка, не можна зупинятися😍; ти ідеальна Малятко😍 фатальна королева; Ти такий ідеальний, божевільний малюк; нова фотосесія ???; ви приголомшлива мем; як завжди ідеально 👑; ти просто ідеальна, так багато спокуси♥ ️👑; прекрасна дівчина, просто королева".

У той же час глядачі часто ставлять під сумнів природність зовнішності Петш і припускають, що її губи, волосся і вії – результат роботи фахівців, а не її власний. Меделін дуже дратується від подібних питань і жорстко зазначає, що у неї все своє – волосся, губи, ніс, колір волосся і навіть сідниці.

Однак нарощені вії і збільшені губи користувачі Instagram помітили давно. Фанати відзначають, що у Петш добре помітні невеликі валики над верхньою губою, які з'являються при надмірному введенні філерів. До того ж, на більш ранніх фотографіях губи виглядають трохи тонше.