Українські телеведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча засвітилися на відпочинку в приємній компанії

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов у своєму Instagram похвалився яскравими кадрами святкування дня народження свого друга, на якому побувала і Катерина Осадча, і привітав іменинника зі святом, пише Politeka.net.

Невимушена атмосфера і посмішки на обличчі - те, що побачили шанувальники в публікації Юрія Горбунова. На знімку, ймовірно зробленому в минулому, відомий телеведучий і його знаменита дружина Катя Осадча стоять в компанії кінопродюсера Ірини Костюк і її чоловіка Сергія Созановського на яхті в літньому одязі.

Друзі сфотографувалися в легких нарядах, але босоніж. На фото Юрій Горбунов в стильній білосніжній сорочці ніжно обійняв Катю Осадчу, одягнену в довгу закриту сукню білого кольору з яскравим принтом.

Іменинник Сергій Леонідович був задоволений своєю компанією і легкою атмосферою та посміхався, а його дружина, одягнена в оригінальний комбінезон з льону і милу косинку, притулилася до чоловіка.

"Будь здоровий, Сергій Леонідович!!! І нехай життя буде сповнена сюрпризів!!! Happy birthday", - підписав публікацію Юрій Горбунов.

Варто відзначити, що Катя Осадча теж приєдналася до привітань чоловіка і опублікувала у своєму сторіс в Instagram спільний знімок з іменинником і його дружиною.

На фото Осадча у відкритій вечірній сукні без бретелей робить селфі і посміхається, поки Юрій Горбунов та Ірина Костюк насолоджуються своїми коктейлями. Видно, що знімок був зроблений на якомусь курорті, де друзі відпочивали разом.

"З днем народження! Тільки вперед, незважаючи ні на що!",- підписала знімок Катерина Осадча.

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