Стало відомо, коли зможе зробити щеплення п'ята група на вакцинацію

Вакцинація від COVID - 19 буде для жителів України безкоштовною. В Україні також можна буде купити вакцину проти коронавірусу.

Лікар-імунолог Андрій Волянський розповів в ефірі каналу "Україна 24", коли вона стане доступною в аптеках.

За його словами, українці з 5-ї, останньої групи на вакцинацію, зможуть зробити щеплення вже навесні.

"Я думаю, що в березні-квітні почнеться вакцинація на платній основі, тобто можна буде купити вакцину. Вже навесні країни закінчать вакцинувати всіх своїх громадян. І з'являться надлишки вакцини. Тоді вона буде вже в Україні абсолютно вільно на платній і на безкоштовній основі", - сказав він.

Нагадаємо, що в МОЗ назвали основні групи українців, яких будуть прищеплювати першими.

У першу групу потрапили люди з критичним ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, які виконують критичні функції в боротьбі з пандемією COVID-19;

У другу групу потрапили люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та ті, хто надає медичні послуги;

У третю групу потрапили люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави;

У четверту групу потрапили люди з підвищеним ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

У п'яту групу - це ті, хто хоче провакцинуватися, але не підпадає під групи, зазначені вище.

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