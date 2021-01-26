Стало відомо, коли зможе зробити щеплення п'ята група на вакцинацію
Вакцинація від COVID - 19 буде для жителів України безкоштовною. В Україні також можна буде купити вакцину проти коронавірусу.
Лікар-імунолог Андрій Волянський розповів в ефірі каналу "Україна 24", коли вона стане доступною в аптеках.
За його словами, українці з 5-ї, останньої групи на вакцинацію, зможуть зробити щеплення вже навесні.
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"Я думаю, що в березні-квітні почнеться вакцинація на платній основі, тобто можна буде купити вакцину. Вже навесні країни закінчать вакцинувати всіх своїх громадян. І з'являться надлишки вакцини. Тоді вона буде вже в Україні абсолютно вільно на платній і на безкоштовній основі", - сказав він.
Нагадаємо, що в МОЗ назвали основні групи українців, яких будуть прищеплювати першими.
У першу групу потрапили люди з критичним ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, які виконують критичні функції в боротьбі з пандемією COVID-19;
У другу групу потрапили люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та ті, хто надає медичні послуги;
У третю групу потрапили люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави;
У четверту групу потрапили люди з підвищеним ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.
У п'яту групу - це ті, хто хоче провакцинуватися, але не підпадає під групи, зазначені вище.
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