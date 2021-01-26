Зірки популярного "Дизель Шоу" поділилися зворушливими сімейними знімками

Фото українських гумористів і шоуменів з'явилися в офіційному Instagram-акаунті проект.

Першим добірку відкриває Євген Нікішин, який в 2020 році зміг схуднути на 20 кг, досяг успіхів у вивченні української мови, приклад на собі новий образ в шоу, а також відзначив ювілей батька.

Євген Нікішин також зізнався, що через карантин зміг багато часу присвятити дітям та їх вихованню.

Дмитро Танкович в 2020 році побудував будинок і навіть посадив маленький сад. За словами шоумена, через обмеження і карантин він також провів багато часу з рідними і став більше читати книг.

Але найголовніше, що Дмитро Танкович у важкому році зумів звозити свою сім'ю на відпочинок.

Євген Сморигін похвалився, як він проводить час зі своєю сім'єю на карантині. Їх не зупиняли навіть люті морози, які накривали Україну.

На фото можна побачити, як актор Євген Сморигін разом з дружиною і дітьми насолоджуються справжньою зимою, позуючи, мабуть, на задньому дворі свого будинку.

Зворушливий знімок Єгора Крутоголова в оточенні рідних опублікував у своєму особистому Instagram його 10-річний син Лев.

На фото можна побачити відразу кілька поколінь сімейства Крутоголових.

"Сьогодні була відмінна фотосесія. Я дуже вдячний за такі відмінні фотки, і за новорічні настрій!",- написав спадкоємець актора "Дизель Шоу" у своєму мікроблозі.

"Дуже класно! Новорічний настрій подвійно"," щасливі сімейки", " Прекрасно. Дійсно дуже прекрасна і дружна, щаслива сім'я, дуже теплі фото, молодці" ," ви Класні як і ваші виступи", " щастя вам величезного і вашій родині! Дизельшоу найкращі! Прекрасні і талановиті актори!", "Удачі і здоров'я, успіхів у творчості.Привіт з Примор'я", - написали фанати під знімками українських зірок.

Нагадавши, Зірка "Дизель шоу" Євген Нікішин показав дітей і красуню-дружину, рідкісні фото

Як повідомляла Politeka, У Мережу злили повну версію новорічного концерту " Дизель шоу"

Також Politeka писала, що Зірка "Дизель Шоу" здивував несподіваним талантом