Українська співачка Санта Дімопулос, яка перемогла на шоу "Танці з зірками" поділилася пікантними кадрами і одкровеннями

Як повідомляє Politeka.net, відпустка зірки на Мальдівах вже закінчилася, але вона продовжує викладати фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз красуня здалася фанатам в обтягуючому чорному купальнику з бантиком на грудях, який підкреслив значний бюст. У такому курортному образі Санта Дімопулос похизувалася серед тропічних дерев і на перилах просторої тераси.

У своїх сторіз екс-учасниця "ВІА Гри" заявила, що у неї була сильна емоційна залежність від чоловіка, навіть зараз вона дуже прив'язана до свого чоловіка. Санта зізналася і в своїх фізичних недоліках: "Розтяжки є, просто не помітні. Навіть якщо наблизите фото, то побачите їх на сідниці". Артистка також розповіла про сильне бажання стрибнути з парашутом.

"Моя мрія. Хочу тут виконати, хоч і чоловік заборонив. Але я ніколи не була слухняною дівчинкою. Хто стрибав у Дубаї? Враження?",- поцікавилася Дімопулос у своїх шанувальників.

Раніше співачка зізналася в одному з сторіз, що неодноразово хотіла виїхати з України. "Якби не сім'я, я б жила в різних місцях по кілька років", - повідомила Санта.

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