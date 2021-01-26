Молода дружина українського співака Віктора Павлика відверто розповіла, як почувається під час вагітності

26-річна Катерина Репяхова продовжує ділитися всіма подробицями своєї вагітності в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Дівчина, яка давно відома своїм прагненням виставляти особисте життя напоказ, розкрила, як для неї пройшли перші 20 тижнів в очікуванні дитини.

"Як тільки я дізналася про те, що стану мамою, мене накрила ейфорія, потім страх. Особливо вечорами, коли я лягала спати. Мені ставало так страшно. А раптом не впораюся, раптом буду поганою мамою", - розповіла Репяхова.

За її словами, після цього почався токсикоз, під час якого через погане самопочуття у неї не було ні часу, ні сил сумніватися в собі.

"Було просто погано)) але коли настав другий триместр, з'явилися енергія, сили, така легкість і гарний настрій. І тільки після перших ворушінь (їх я відчула на 19 тижні) прийшло повне усвідомлення, що в мені нове життя", - зізналася дружина Павлика.

Вона також поділилася знімком, на якому позує біля стіни в чорному топі на тонких бретельках і трохи вільних чорних брюках.

"До речі тут я вже з животиком, просто через чорні штани не дуже помітно", - додала Репяхова.

Нагадаємо, екс-дружина Павлика, яка втратила сина, поставила на місце вагітну Репяхову: "Бог суддя, я лише одне бажаю...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика дала пораду його екс-дружині, за яку він виплачує кредит: "Віктор не вічний".

Також Politeka писала, що Віктор Павлик розкрив, як змінилися його стосунки з вагітною дружиною: "Поступається мені у всьому".