Принц Гаррі намагався підбадьорити Меган Маркл, але вийшло все навпаки

Про це пише видання Express.

ЗМІ писали, що відносини колишньої зірки Голлівуду з членами королівської сім'ї були приречені з самого початку.

І цьому, за словами журналістів, зайвий раз сприяв сам принц Гаррі.

Намагаючись підбадьорити Меган Маркл, принц Гаррі вимовив фразу, яка образила дівчину і її сім'ю. Напередодні весілля молодший син принцеси Діани заявив, що королівські особи стануть для Меган «сім'єю, якої у неї ніколи не було».

Невідомо, що конкретно мав на увазі принц, але експерти з фанатами порахували його коментар неповажним по відношенню до матері і батька герцогині Сассекської. Більш того, слова Гаррі були необачні також через те, що його рідні скептично поставилися до вибору нареченої.

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Після весілля з принцом Гаррі герцогиня повинна була курирувати Національний театр і Асоціацію університетів Співдружності.

Але навіть під час життя в палаці Макрл «абсолютно нічого не зробила» для театру. У зв'язку з цим королева планує позбавити дружину свого онука патронажу над організацією і передати це право принцу Едуарду або Софі Уессекской.

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