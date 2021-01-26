Принц Гаррі намагався підбадьорити Меган Маркл, але вийшло все навпаки

Про це пише видання Express.

ЗМІ писали, що відносини колишньої зірки Голлівуду з членами королівської сім'ї були приречені з самого початку.

меган маркл, принц Гаррі, скрін

І цьому, за словами журналістів, зайвий раз сприяв сам принц Гаррі.

Популярні новини зараз

Безсоромна Волочкова в кофтині нарозхрист показала особливого чоловіка у себе вдома: "Дорогі друзі, я так..."

Горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "Світла пам'ять..."

Велике горе в Одесі, дитина випала з вікна висотки: кадри і трагічні подробиці

Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Кароль на "Голосі країни": "Передавай естафету Тіні!»

Українка з 15-м розміром бюста вивалила свої "гарбузики" на відпочинку в Єгипті: "Непристойно і вульгарно"
Показати ще

Намагаючись підбадьорити Меган Маркл, принц Гаррі вимовив фразу, яка образила дівчину і її сім'ю. Напередодні весілля молодший син принцеси Діани заявив, що королівські особи стануть для Меган «сім'єю, якої у неї ніколи не було».

Невідомо, що конкретно мав на увазі принц, але експерти з фанатами порахували його коментар неповажним по відношенню до матері і батька герцогині Сассекської. Більш того, слова Гаррі були необачні також через те, що його рідні скептично поставилися до вибору нареченої.

Меган Маркл і принц Гаррі, скрін

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл жорстко розлютила Єлизавету II.

Після весілля з принцом Гаррі герцогиня повинна була курирувати Національний театр і Асоціацію університетів Співдружності.

Але навіть під час життя в палаці Макрл «абсолютно нічого не зробила» для театру. У зв'язку з цим королева планує позбавити дружину свого онука патронажу над організацією і передати це право принцу Едуарду або Софі Уессекской.

Нагадавши, Меган Маркл і принц Гаррі жорстко поплатилися за Популярність, деталі особистої драми

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл в небезпеці: батько герцогині втомився мовчати і видав правду про дочку

Також Politeka писала, що Меган Маркл зробила пластичну операцію, хірург видав деталі