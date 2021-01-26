Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала сміливий образ у сукні з мереживами

Кілька днів тому Леся вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки активно публікує досить спекотні фото і не соромиться розповісти про плюси розкішного відпочинку. Телеведуча вже встигла в деталях показати свій номер готелю і продемонструвати кілька пікантних нарядів.

Цього разу в розділі Сторі Нікітюк розповіла про свою обновку-маленьку сукню з принтом з крихітних трояндочок і вишивкою з мереживами на рукавах. При цьому головною деталлю стало декольте знаменитості, також обшите мереживами і не приховує її ліфчик.

Леся наблизила камеру до себе, щоб також показати свої прикраси, які одягла цього вечора. Позувала Нікітюк без макіяжу і з розпущеним волоссям, що додало образу невинності і пустощів, проте помічений користувачами ліф зробив наряд трохи більш відвертим.

Зовсім недавно Леся Нікітюк показала шикарний знімок, зроблений під час відпочинку на Мальдівах, де зірка позувала у відкритому купальнику на пляжі, хвалячись своїми нескінченними ніжками, стрункою фігуркою і неповторним пейзажем.

"Ніколи не побувати на Мальдівах-злочин!!! Орати, полетіти на Мальдіви і потім рік сидіти на мівіні - тупість...",- написала зірка під своєю публікацією, чим викликала цілу хвилю коментарів від українців.

Звичайно, деякі оцінили і шикарний відпочинок телеведучої, і її неповторну зовнішність, над якою зірка посилено працює останнім часом.

"А Леся-то пожарррр", "шикарна фігура у вас, Леся Іванівна"," як красиво"," Русалка"," Ох, ці ноги", " бачите? Дорого, відпустка занадто дорога для простих смертних", - написали віддані фанати Нікітюк.

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