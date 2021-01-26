Популярна українська співачка Тіна Кароль показала, якою буває за лаштунками зйомок різних шоу
На сцені Тіна з'являється в бездоганних образах, з яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи і ідеальними укладаннями золотистих локонів. У той же час, за сценою і перед зйомками шоу, в яких бере участь, співачка поводиться зовсім по-іншому.
Співачка не тільки завжди позує за лаштунками без макіяжу, але ще і дурить, може показати, як їсть або відпочиває з колегами. Найчастіше, артистка показує трохи особистого життя і життя за лаштунками, публікуючи відео в розділі Сторі. Однак шанувальники публікують найголовніші кадри із зіркою в своїх профілях.
На одному з роликів можна помітити добірку особистих образів зірки і щасливих кадрів з нею. Фанати відреагували на пост відразу, не обійшлося і без згадки Дана Балана, з яким зірці приписують роман:
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«Закулісся завжди инстереснее!; Те саме закулісся😄 😁; дан все бачив😁; Уля Ля 😎; яка ж вона красуня😍; канечно😊 ✌ 🏻».
Ми також писали, що Тіна Кароль вважається іконою стилю серед українських зірок. Співачка вважає за краще з'являтися на всіх заходах в трендових сукнях без відвертих вирізів і наляпистих принтів. Замість цього співачка робить акуратні і вибіркові акценти на бюсті або талії. Цього разу в наряді для першого ефіру шоу» Голос " Тіна блиснула тонкою талією і простою зачіскою.
Мінімалістичний образ дуже сподобався фанатам, адже він був створений українським дизайнером відомого бренду Катериною Сільченко.
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