Популярна українська співачка Тіна Кароль показала, якою буває за лаштунками зйомок різних шоу

На сцені Тіна з'являється в бездоганних образах, з яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи і ідеальними укладаннями золотистих локонів. У той же час, за сценою і перед зйомками шоу, в яких бере участь, співачка поводиться зовсім по-іншому.

Співачка не тільки завжди позує за лаштунками без макіяжу, але ще і дурить, може показати, як їсть або відпочиває з колегами. Найчастіше, артистка показує трохи особистого життя і життя за лаштунками, публікуючи відео в розділі Сторі. Однак шанувальники публікують найголовніші кадри із зіркою в своїх профілях.

На одному з роликів можна помітити добірку особистих образів зірки і щасливих кадрів з нею. Фанати відреагували на пост відразу, не обійшлося і без згадки Дана Балана, з яким зірці приписують роман:

«Закулісся завжди инстереснее!; Те саме закулісся😄 😁; дан все бачив😁; Уля Ля 😎; яка ж вона красуня😍; канечно😊 ✌ 🏻».

Ми також писали, що Тіна Кароль вважається іконою стилю серед українських зірок. Співачка вважає за краще з'являтися на всіх заходах в трендових сукнях без відвертих вирізів і наляпистих принтів. Замість цього співачка робить акуратні і вибіркові акценти на бюсті або талії. Цього разу в наряді для першого ефіру шоу» Голос " Тіна блиснула тонкою талією і простою зачіскою.

Мінімалістичний образ дуже сподобався фанатам, адже він був створений українським дизайнером відомого бренду Катериною Сільченко.

Нагадавши, Кароль, Могилевська, Різатдінова та інші самотні красуні стали кандидатками для "Холостячки 2": "найголовнішою буде...".

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