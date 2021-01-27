Внучка знаменитої української співачки Софії Ротару показала результати ретельного догляду за тілом

Як відомо, 19-річна Соня Євдокименко живе і навчається в США, паралельно пробуючи себе в ролі співачки і моделі. Дівчина ретельно стежить за своєю зовнішністю і час від часу розповідає про відхід на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, саме цій темі присвячений її новий пост.

Так, Соня розповіла, як правильно доглядати за сухою шкірою в зимовий період. Зокрема, вона порадила відмовитися від агресивних очищувальних засобів для шкіри і час від часу міняти їх. Євдокименко також підкреслила, що важливо стежити за балансом pH шкіри. Вона додала, що взимку краще вибирати креми для шкіри, а не лосьйони.

Свій пост дівчина супроводила власною фотографією, на якій продемонструвала результати ретельного догляду за собою.

Так, на знімку Євдокименко позує в джинсах і короткому чорному топі з відкритими плечима. Її шкіра дійсно виглядає свіжою і ідеально-гладкою. Варто відзначити, що на обличчі красуні мінімум косметики.

Шанувальники дівчини тут же відреагували на її пост.

"Красуня", "Словами не можливо передати!", "Спасибі за рекомендації!",- пишуть люди.

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