Відома модель Емілі Ратаковски у бікіні насиченого відтінку викликала переполох на пляжі

Емілі звикла до захоплення, адже струнка модель підкорює завжди новими образами. На пляжі дівчина з'являється, як правило, в модних нових бікіні і вражає відпочиваючих. Шанувальники нещодавно опублікували в Instagram фото, на яких чітко видно реакцію дівчат і чоловіків на фігуру Ратаковскі.

Не встояв і чоловік зірки, веселячись на пляжі. Так, модель з'явилася в помаранчевому бікіні з тонкими лямками і без принтів. Відзначимо, в цьому ж бікіні пару днів тому Ратаковскі показала, як змінилася її фігура під час вагітності. Емілі вже на восьмому місяці, але все одно не набирає багато зайвого.

Сама Ратаковскі ніколи навіть не замислювалася про те, щоб відмовитися від м'яса і перейти на рослинну їжу. Модель впевнена, що переважання білка в раціоні — ключ не тільки до ідеальної фігури. Також Ратаковскі п'є багато води і не любить спорт. Зірка заявляє, що їй просто пощастило з генами.

Плоский живіт і тонка талія при наявності пишних форм — фігура Емілі для багатьох є справжнім еталоном. Як видно на одному знімку, представленому на фан-акаунті, Ратаковскі з легкістю показує себе в самих різних купальниках і підкреслює привабливі форми без збентеження.

"Ти чудова жінка, вау; у неї немає абсолютно ніякого сорому. Звичайне обличчя; я дійсно не хочу бачити твої форми, я заздрю; приголомшливий образ на мільйон; вона схожа на @kendalljenner @ llunde11; вона схожа на Кендалл Дженнер 😍; ми все це бачили; форми змушують чоловіків втрачати контроль XD".

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