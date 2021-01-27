Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов поділився подробицями свого відпочинку на Мальдівах

Раніше актор відправився на жаркий курорт зі своєю сім'єю – дружиною Катею і синами Левом і Максом. На сайті "Дизель шоу" з'явилося інтерв'ю з артистом, в якому він розповів, як пройшла їхня поїздка.

За словами Крутоголова, Мальдіви-ідеальне місце для відпочинку.

"Тому що комахи не докучають, тінь хороша і білосніжні пляжі чисті...А які неймовірні там заходи, і кожен день різні! Небо і зірки на Мальдівах - це найкрутіше. Коли ми приїжджали вперше, я просто сідав ввечері на шезлонг, як перед великим екраном, і мене не можна було відірвати від цих зірок", - поділився спогадами артист.

Він додав, що на курорті зайнявся сноркелінгом – пірнанням з маскою і спостереженням за рибами. За словами артиста, його старший син Лев любить екстрим, тому на Мальдівах катався на катерах з інструктором. А ось півторарічний Макс поки не доріс до подібних розваг.

"Він зараз в такому віці, коли ходити навчився, а міркувати — ще ні. За ним потрібно було око та око!",- розповів Крутоголов.

У мережі також з'явилися атмосферні фото артиста і його сімейства на Мальдівах.

Нагадаємо, зірки "Дизель Шоу" засвітили дружин-красунь і підростаючих спадкоємців, зворушливі фото: "Найкращі!".

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель Шоу" Крутоголов похвалився зимовими розвагами з молодшим сином: "справжній мужик росте".

Також Politeka писала, що Крутоголов з "Дизель Шоу" приголомшив божевільними розвагами з красунчиком-сином.