Погода в Україні знову погіршиться через черговий циклон

Свіжий прогноз погоди оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, на цей раз до України завітає циклон із дощами та снігопадами.

"Опади сильні будуть, проте не скрізь. Найбільше дістанеться центральній частині України, на південному заході буде складна погода. Потягнеться крило циклону через Полтавщину до Сумщини", - попередила Діденко у своєму мікроблозі.

А вже під вечір 27 січня та вночі 28 циклон підпорядкує собі майже усі північні регіони, через що невеликі опади будуть на Заході та південному Сході.

"На решті території України - складна вітряна погода із снігопадами чи дощами, залежно від температури повітря", - продовжила синоптик.

На Заході очікується від -1 до -3 градусів, на Сході - до +7. Найтепліше буде у південних регіонах: на Одещині до +9, а в Криму - до +10 градусів.

Сніговий циклон також вплине на погоду у Києві. Вдень буде хмарно та прохолодно, температура близько нуля. Ввечері можливий сніг.

Раніше синоптики попереджали про потужний снігопад, який обрушиться на Карпати. Напередодні там також випав сніг. Місцями сніговий покрив досягає метра у висоту.

У зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. Туристам радять не виходити в гори.

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