Обранець першої в Україні "Холостячки" Мішиної Еллерт дав відповіді на важливі для фанатів питання

Фанати "Холостячки" Ксенії Мішиної і її обранця сценариста "Кварталу 95" Олександра Еллерта не перестають стежити за особистим життям пари і активно цікавляться подробицями їх взаємин. У своєму сторіс в Instagram Мішина показала коханого, який детально все пояснив шанувальникам, пише Politeka.net.

Поки Олександр Еллерт лежав на дивані, відпочиваючи після повернення з Одеси, Ксенія Мішина вирішила не втрачати часу даремно і зняти на відео відповіді на найцікавіші питання шанувальників. І першим питанням, яке розкрив Олександр, стала дуже коротка розповідь про те, яка Ксюша в ліжку.

Еллерт пильно подивився в камеру і ствердно заявив: "зручна!". Також він додав, що фанатам не варто ставити такі питання, оскільки це непристойно.

Шанувальники "Холостячки" запитали, чи обіймає Олександр свою кохану в той момент, коли вона зла.

"Ну, в ці моменти частіше і я злий, тому...",- почав Олександр, але його перебила Ксенія - " тому ніфіга ти мене не обіймаєш!". Але Еллерт спокійно продовжив, що робить це через якийсь проміжок часу,"зціпивши зуби".

Аллександр Еллерт також жартома відповів, що найпривабливіше в Ксюші - це її ніс, але потім додав, що сприймає і оцінює образ в цілому, оскільки "все працює в комплексі".

Ксенія зачитала найцікавіше, на її думку, питання про те, чи щасливий сценарист "кварталу" зі своєю обраницею, але Еллерт тут же відповів дуже коротко "так", чим трохи розчарував її.

Також серед тем, що цікавлять шанувальників, прозвучало і провакаційне питання про те, чи правда, що вони разом - "за контрактом". Еллерт важко вдихнув, загадково посміхнувся і жартівливо відповів, що це правда, і контракт на все життя. Тому він чекає його закінчення.

Також Ксенія зізналася, що ненавидить скривджене обличчя Саші, а йому не подобаються переживання Мішиної з приводу зайвої ваги.

"Мене дратує, коли ти ходиш і кажеш "Я поправилася", "Я жирна", "Я товста", - сказав Еллерт.

Олександр розповів, що зараз нічого не соромиться перед "Холостячкою", а самим божевільним вчинком стало його знайомство з Ксенією, правда остання відповідь прозвучала жартома.

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