Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразила відвертим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня зробила репост картинки, на якій відомий художник перетворив її в мультиплікаційного персонажа. На фото скромниця Юлія постала у вельми відвертому образі. Але враховуючи той факт, що дівчина репостнула картинку, вона припала їй до смаку.

На картині Юлія позувала в пікантному кімоно з дуже глибоким декольте і червоних штанях. Бюст Саніної трохи прикрасили, збільшивши його на кілька розмірів. Принади співачки так і норовили вистрибнути назовні. Дівчина сиділа в позі лотоса, доторкнувшись до розпущеного волосся.

У коментарях художнику, який спеціалізується на анімаціях і дизайні, залишили масу приємних слів.

"Це дуже красиво», «це вау», «Офігеть, виглядає приголомшливо», «дуже красива», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що картинка була зроблена в рамках арт-серії "духовні провідники". Художник зображував відомих людей сидячими в позі лотоса. Крім Саніної він створив картини з Тіною Кароль, Дмитром Монатіком, Шарліз Терон та іншими зірками.

Нагадаємо, що чоловік Саніної з "Танців з зірками" показав, як проводить час з сином у відсутності дружини:"Юлі не вистачає".

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