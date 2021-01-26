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Російська модель Анастасія Квітко, яка будує кар'єру в США, вразила значними формами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіженьке фото з повсякденного життя. Красуню сфотографували на вулиці, коли вона підходила до машини. На Насті були надіті світлі джинси і кофточка. Одяг був настільки тісним, що апетитні достоїнства красуні так і норовили розірвати наряд.

Квітко встала таким чином, щоб шанувальники могли розгледіти всі її принади. Апетитна п'ята точка зайняла значне місце на фото. Також погляд прикував величезний бюст моделі. Тонка талія зробила образ зірки незабутнім.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Насть вогонь крихітка", "зараз вона взагалі зазнається після таких слів", "Приголомшлива дама", "дуже добре", "Супер", "кулі вражають", "ви таке неймовірно красиве благословення", "красива", "Шикарно і елегантно, любов моя!", "Дуже красива, ти мені подобаєшся @anastasiya_kvitkо», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Анастасію Квітко завдяки її неосяжним формам прозвали російською версією Кім Кардашьян. Свою кар'єру дівчина починала в Москві, але пізніше зрозуміла, що її форми більше цінуються за кордоном.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко блиснула пружними "булочками", розвернувшись спиною:"королівська кров".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко показала "широту душі" в кофті з глибоким вирізом:"Надувні кульки".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко без білизни в занадто тонкій сукні показала стирчащу красу:"Божественна жінка".