Відома українська співачка Ані Лорак показала, як проводить час вдома в одному халаті

Зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У новому пості Лорак зізналася, що щовечора обов'язково знаходить час для того, щоб розібратися зі своїми думками.

"Щовечора обов'язково знаходжу час, щоб побути наодинці з думками і проаналізувати всю подію за день", - розповіла співачка.

На нових фото Лорак сидить в домашній обстановці в розкішному білому кріслі. При цьому, з одягу на ній тільки білий халатик і тапочки. Зірка сиди, закинувши ногу на ногу, і тягнеться до чашки з напоєм.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її новий пост, закидавши її компліментами. У той же час, деякі відзначили, що зірка на знімках виглядає сумною.

"Як тут вибрати? Обидва звичайно! Яка ж лялечка", "неймовірна", "така загадкова і красива", "як ви прекрасні, просто без слів, шикарна", "Ого! Кароліна Мирославівна, під вечір саме те, дякуємо!", "така ніжна в халаті", "богиня просто", "По Вам видно, у Вас щось особисте сталося..., смуток...", "Але чомусь ви сумна не сумуєте все буде добре", - пишуть люди.

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