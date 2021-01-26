Шанувальники серіалу "Свати" засудили співака Філіпа Кіркорова за любов до грошей

У фан-акаунті актриси Тетяни Кравченко в Instagram з'явився спільний знімок головних героїв "Сватів" зі співаком Філіпом Кіркоровим, що викликав неоднозначну реакцію шанувальників, пише Politeka.net.

Затяті шанувальники гучного серіалу "Свати" в передчутті виходу 7 сезону улюбленого ситкому розбирають його на кадри і активно обговорюють всіх учасників знімального процесу. На одному з кадрів Філіп Кіркоров, який з'явився в серіалі в 4 сезоні, потискує руку наймолодшій актрисі з акторського складу. Ще зовсім маленька Софія Стеценко захоплено дивиться на відомого співака і тримає в руках квіти, а Філіп посміхається їй у відповідь.

Але, як виявилося, не всі фанати "Сватів" позитивно сприйняли появу в ньому Кіркорова, про що щедро написали у своїх коментарях до знімка. Вони відзначили, що співак з'являється в будь-яких проектах, де тільки можливо, і робить це заради грошей, а також відзначили його манеру поводитися на публіці.

"Кіркоров, звичайно, в цьому серіалі зайвий. Захотілося грошей ще заробити", " Ну він же не ангел, щоб харчуватися Святим духом!", "Без цього клоуна прям ніяк, і нікуди", " Ну куди ще Кіркоров не вліз? Він хороший, але його багато... Ну скрізь, люди втомилися від нього...", "Кіркоров набрав сумку і тільки бачили його, зірка блін, одне хамство і по життю так, клоун", " Кіркоров зайвий, огидно...", "Нехай дівчинка після Кіркорова руки помиє", - написали шанувальники" Сватів " в соцмережі.

Звичайно, знайшлися і ті, хто просто згадав чудовий серіал і навіть захотів його переглянути попри присутність Кіркорова. Багато підписників розхвалювали кінороботу і навіть говорили про легку залежність від нього.

"Просто обожнюю ваш фільм! Вже два роки сиджу на ньому, щодня!", "Класне фото", "Найкращий серіал", "Зараз дивлюся цю серію", "Я вами - "сватами" - просто насолоджуюся, до чого ж ви вжилися в роль, це просто супер!!!! Молодці!!!", "Чекаємо 7 частини Сватів", - написали фоловери.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" змінила імідж, тепер зовсім інша: "інопланетянка"

Як повідомляла Politeka, Добронравов дав спеку за святковим столом, Валюха не стримала емоцій: фото зі зйомок нових " Сватів"

Також Politeka писала, що Валюха зі " Сватів "раптово згадала молодість, не приховуючи своєї печалі:" ви і зараз ого-го!"