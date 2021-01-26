Перша в Україні "Холостячка" і актриса Ксенія Мішина розтанула в обіймах свого обранця

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок проекту в Instagram з'явилося кілька фотографій з Ксенією Мішиною, яка стала головною героїнею шоу «Холостячка». На фотографіях з проекту Ксенія позувала в різних образах.

На останньому фото актриса в білому вбранні, схожому на весільне, розтанула в обіймах Олександра Еллерта. Фото було зроблено у фіналі шоу, коли Ксенія робила свій вибір між двома чоловіками.

"Яке фото Ксенії сподобалося найбільше? Пиши в коментарях свою думку", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу стали залишати відгуки та компліменти зірковій парі.

"Супер", "на всіх фото по своєму виглядає Ксюю, симпатична по своєму на кожному фото", " всі класні! Голосую, звичайно за любов! Номер 5", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт стали парою після проекту «Холостячка». На пост-шоу вони з'явилися разом. Зараз парочка раз у раз розчулює публіку спільним дозвіллям.

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