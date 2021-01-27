Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук захопила космічним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, зроблене вдома. Красуня встала біля жалюзі, налаштувавши падаюче світло таким чином, що воно накреслило смужки на її обличчі. Фото в чорно-білих тонах вийшло космічним, тому що Марта не була схожа сама на себе. Крім цього, її зачіска виглядала вельми футуристично. Широкі брови додали образу шарму, а спотворене світлом обличчя – родзинки образу.

Дівчина не стала підписувати фото, а шанувальники не змогли залишити до нього коментарі, так як в сторіс відсутня така можливість.

Нагадаємо, що Марта Адамчук одна із зірок "Жіночого кварталу". Переважно Марта співає, оскільки входить до "вокального квартету" проекту. До "Кварталу 95" Марта засвітилася у вокальному шоу "Голос країни". Пізніше вона співала на "Танцях з зірками". Крім цього, співачка встигла засвітитися в шоу "Х-фактор" і записувала саундтрек для фільму Олексія Залевського "Z Joke".

Раніше ми писали, що Марта Адамчук захопила ніжним і природним образом. Дівчина зробила селфі, поки сиділа в машині. Красуня закуталася в теплий м'який шарф світлих відтінків. Виглядала красуня спокійною і умиротвореною.

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