Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала ще один спокусливий образ зі свого дня народження і похвалилася величезним тортом

20 січня відомій красуні виповнилося 35 років, після чого справи у неї пішли не дуже. Зірка встигла зі скандалом розлучитися зі своїм бойфрендом Давою, туманно звинувативши його в поганому ставленні до себе, після чого в ЗМІ почали бурхливо обговорювати її особисте життя.

По всій видимості, Бузова неабияк втомилася від скандалів, і вирішила розбавити негатив яскравим постом в своєму Instagram. У ньому співачка показала величезний торт, який спекли їй на день народження.

"Торт як традиція наших свят, а фінал повинен бути неймовірно красивий і запам'ятовується", - написала Бузова.

Десерт дійсно вийшов грандіозним: він складався з декількох рівнів, прикрашених підвісками з кристалів, коронами і декоративними флаконами духів і помад. На самому верху красувалася фігурка розкішної дівчини, яка, судячи з усього, повинна була символізувати іменинницю.

Сама Бузова стоїть поруч з тортом в короткій червоній сукні з глибоким декольте.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки.

"Ноги клас", "вам дуже личить червоне плаття", "увага на ноги Богиня, всі образи шикарні", "блін набридла вже ця показуха, простим людям це не зрозуміти!", "Звідки кадик?", "Скільки позерства, як же набридло дивитися на штучних дівчат! Нічого справжнього", " чому не можна плаття нормальне одягнути? Скоромнее треба бути!",- пишуть люди.

Нагадаємо, вечірка Бузової з чорною ікрою обернулася жорстким скандалом: "Весь шоу-бізнес тобі лестити не буде!".

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