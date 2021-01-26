Балерина Анастасія Волочкова похвалилася яскравим святковим макіяжем і бездонним декольте

Після святкування свого дня народження одіозна балерина Анастасія Волочкова ніяк не насолодиться посмаком свята і досі смакує приємні відчуття від підвищеної уваги до своєї персони. Остання її публікація в Instagram продовжує серію святкових кадрів, пише Politeka.net.

Анастасія Волочкова знову показала один зі знімків, зроблених в день її народження, який балерина святкувала 20 січня. У цей день зірка постала перед галасливою компанією в білосніжній сукні з бездонним декольте, що нагадує весільне вбрання з "багатим" золотим візерунком з паєток по грудях і плечах.

На знімку Волочкова позує зі своєю "стандартною" зачіскою: білим волоссям, укладеним на потилиці в вигадливий балетний пучок. Її обличчя було ідеально "вирівняне" косметикою і тональними кремами, що дозволило "скинути" балерині кілька років і виглядати більш молодо. До того ж яскравий макіяж в рожевому кольорі, густі чорні вії і чітко окреслені брови створювали величезний контраст зі знімками, де Волочкова раніше позувала без косметики на обличчі.

Варто відзначити, що Анастасія Волочкова, "натхненна" хвилею хейта, який вилився на неї в ЗМІ після святкування дня народження, знову приховала коментарі до своїх публікацій і тепер спокійно продовжує публікувати свої знімки в соцмережі.

На фото балерина трохи збентежено і злегка самовдоволено позує перед камерою, опустивши погляд вниз. При цьому на передньому плані "красувалася" груди балерини, округлості яких прекрасно проглядалися в глибокому вирізі, а ззаду на портретному знімку Одрі Хепберн, здавалося, мовчки заздрить таким формам.

У своїй публікації Анастасія Волочкова подякувала своєму візажисту за гарний макіяж і зазначила, що дружити по-справжньому - це неоціненно.

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