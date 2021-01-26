Юна донька української телеведучої Ольги Фреймут опублікувала неоднозначний пост

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 14-річна Злата Мітчелл поділилася відео з курорту, а також уривком короткого відео з Тік Ток, на якому вона робила гримаси під музику. Але особливу увагу шанувальників привернули слова дівчини, які вона залишила під відео.

"Роблю цей пост своїм офіційним відеостоком, просто намагаюся опублікувати два моїх кращих відео за 2021 рік, щоб не загострювати увагу на тому, що я відчуваю зараз... у будь - якому випадку, ми пройдемо через це», - підписала відео дівчина.

Крім цього, Злата залила відео в сторіс, написавши, що вони були зроблені в ті моменти, де вона «ще в мирному і хорошому емоційному стані». Що саме сталося в житті підлітка, вона розповідати не стала.

Як відомо, Злата Мітчелл-це старша дочка Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями, вона дуже талановита і старанна.

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