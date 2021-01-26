Яскрава дружина Влада Ями з "Танців з зірками" блиснула розкішною фігуркою на відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Лілія Яма опублікувала фото, зроблене в США. Красуня була одягнена в чорні лосини і мініатюрний чорний топ. Одяг підкреслив ідеальну струнку фігуру дружини хореографа. Вона вигнулася, вразивши шанувальників своїми достоїнствами. Волосся Лілії розвивалися на вітрі, що додало особливого шарму фото.

"Тиждень в цьому раю пролетів, як один день. Дуже насичене життя, хочеться все встигнути. Планів - мільйон, є хороша машина і хочемо покататися по Америці. Січень-найхолодніший місяць в році і зараз з кожним днем стає все спекотніше, це дуже відчувається. А з лютого почнеться жарішка", - підкреслила красуня.

У коментарях Лілії залишили масу захоплених відгуків. Шанувальникам дуже сподобалися її отруйного кольору кросівки.

"Всі фотки подобаються!", "Класссс! Ми вас дуже любимо і чекаємо! Ви супер!", "Перше фото крутіше всіх!", "Супер", "ці кроси не дають мені спокою. Обожнюю цей колір, колір життя", "як красиво, фото шикарні, ви така красива гарного Вам відпочинку», «мені подобаються кроси», - пишуть користувачі Мережі.

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