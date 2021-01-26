Популярна американська фітнес-модель Ана Чері показала, як приміряє романтичну білизну

Як повідомляє Politeka.net, красуня, яка прославилася завдяки своїй любові до відвертих образів, поділилася новими кокетливими кадрами в своєму Instagram.

Так, любителька спорту Чері вирішила показати себе в більш жіночному образі. На кадрах модель спочатку демонструє свої ноги в білих панчохах, а потім показує примірювальну кімнату, буквально завалену найрізноманітнішим одягом.

Потім Чері показує вже себе в обраному образі. Для відео модель приміряла жіночну білизну в квіточку. У кокетливому бюстгальтері і без того пишні груди красуні виглядає ще більш вражаючою.

Модель підібрала рожеві сережки в тон ліфчику і зробила ніжний макіяж. Однак, головною родзинкою її образу стала корона з блискучими каменями. У ній Чері виглядала як справжня королева спокуси.

На відео дівчина пильно дивиться в камеру, кокетливо облизує губки, а потім демонструє букет ніжно-рожевих троянд.

Шанувальники моделі явно оцінять ці кадри по достоїнству.

До цього ми писали, що Чері продемонструвала форми в облягаючому костюмі рожевого кольору. Модель виділила пишний бюст топом з красивим плетінням на спині, крізь який відкривалися види на оголене тіло.

Форми виглядали ефектно і розбурхують свідомість, і, здається, спокусливіше годі й шукати.

Нагадаємо, зухвала Ана Чері без сорому потрясла апетитними "булочками" в обтягуючому вбранні: найвдаліший ракурс.

Як повідомляла Politeka, задоволена собою Ана Чері покрасувалася апетитними об'ємами в компанії спекотних подружок: "одна гаряче іншої".

Також Politeka писала, що Ана Чері з самого жаркого ракурсу блиснула пружними сідницями в лосинах: "спокусливіше не знайти".