Популярна американська фітнес-модель Ана Чері показала, як приміряє романтичну білизну
Як повідомляє Politeka.net, красуня, яка прославилася завдяки своїй любові до відвертих образів, поділилася новими кокетливими кадрами в своєму Instagram.
Так, любителька спорту Чері вирішила показати себе в більш жіночному образі. На кадрах модель спочатку демонструє свої ноги в білих панчохах, а потім показує примірювальну кімнату, буквально завалену найрізноманітнішим одягом.
Потім Чері показує вже себе в обраному образі. Для відео модель приміряла жіночну білизну в квіточку. У кокетливому бюстгальтері і без того пишні груди красуні виглядає ще більш вражаючою.
Модель підібрала рожеві сережки в тон ліфчику і зробила ніжний макіяж. Однак, головною родзинкою її образу стала корона з блискучими каменями. У ній Чері виглядала як справжня королева спокуси.
Безсоромна Волочкова в кофтині нарозхрист показала особливого чоловіка у себе вдома: "Дорогі друзі, я так..."
Тіло відомої російської співачки знайдено під вікнами висотки, подробиці трагедії: "Поруч з нею була..."
Зірка "1 + 1" Лідія Таран, яку усунули від ефірів, розповіла про свій стан: "Вию, як вовк..."
В Одесі мікроавтобус у мотлох розмазав легковик, молода дівчина не вижила: кадри фатальної ДТП
Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Кароль на "Голосі країни": "Передавай естафету Тіні!»
На відео дівчина пильно дивиться в камеру, кокетливо облизує губки, а потім демонструє букет ніжно-рожевих троянд.
Шанувальники моделі явно оцінять ці кадри по достоїнству.
До цього ми писали, що Чері продемонструвала форми в облягаючому костюмі рожевого кольору. Модель виділила пишний бюст топом з красивим плетінням на спині, крізь який відкривалися види на оголене тіло.
Форми виглядали ефектно і розбурхують свідомість, і, здається, спокусливіше годі й шукати.
Нагадаємо, зухвала Ана Чері без сорому потрясла апетитними "булочками" в обтягуючому вбранні: найвдаліший ракурс.
Як повідомляла Politeka, задоволена собою Ана Чері покрасувалася апетитними об'ємами в компанії спекотних подружок: "одна гаряче іншої".
Також Politeka писала, що Ана Чері з самого жаркого ракурсу блиснула пружними сідницями в лосинах: "спокусливіше не знайти".