Новий "Холостяк" Михайло Заливако викликав ажіотаж у мережі

Харківський бізнесмен, який стане героєм одинадцятого сезону популярного реаліті шоу вже навесні 2021 року, продовжує підігрівати інтерес до себе і проекту, передає Politeka.net.

Заливако показав нове фото зі зйомок шоу. На фото він сміється поруч з ведучим проекту Григорієм Решетником.

"Холостяк зображений у червоній футболці, яка підкреслює його накачані м'язи.Також на ньому укорочені штани і жовті мокасини.

У мережі " Холостяка відразу ж засипали компліментами.

"Які хлопці", "Ви круті", "Красунчики", "Пушка", "На позитиві", "Ох і жеребець", "небезпечний", "Я плачу 😂 відмінне почуття гумору !!! Сподіваюся і проект пройде на позитиві", "Ну ви круті", "Позитивчики", - писали в коментарях.

Хоча і не всі були одноголосні.

"Не буду дивитися. Чула, що холостяк ще той жеребець і не пропускає спідниць. Вангую, що буде секс і не з однієї на проекті", - написала одна з піписниць.

Заливако, який відповідає на більшість коментарів, не обійшов стороною і цю репліку.

"Ну, раз така розмова, до вас можна записатися на манікюр?" - пожартував хлопець.

Відзначимо, що раніше колишня дівчина Михайла стверджувала, що він їй часто змінював, при цьому був дуже закомплексованим маминим синочком. Вона заявила, що Залівако вміє зачарувати своєю зовнішністю, але швидко розчаровує.

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