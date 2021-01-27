Імунолог дав новий прогноз про розвиток COVID - 19 в Україні

Епідемія коронавірусу в Україні, найімовірніше, піде на спад. Але при цьому Україна отримає імунітет середньовічним способом.

Про це розповів лікар-імунолог Борис Донський в інтерв'ю для "Українських новин"

За його словами, коронавірус в Україні піде на спад вже влітку, і жителі країни отримають колективний імунітет. Однак восени ще можливі спалахи захворювання.

"До літа ми будемо мати вже колективний імунітет, на жаль, ми його отримаємо в дурний середньовічний спосіб — ми всі перехворіємо. Ну всі, або не всі, проте 2/3 буде достатньо, тобто ми будемо мати повноцінну летальність від цієї хвороби", - вважає лікар.



Він додав, що швидше за все, влітку захворюваність піде на спад, а восени — або взагалі вже не буде нового спалаху, або будуть тільки невеликі регіональні спалахи. У світі буде ще "ковбасити" ще до кінця року.

Нагадаємо, що станом на середу, 27 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 100,8 млн осіб. За минулий день виявили 528 285 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,1 млн пацієнтів.

Водночас одужали – 72,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 148 тис., Бразилії – 63 тис. та Іспанії – 36 тис.

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