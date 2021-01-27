Французький актор Омар Сі, зірка серіалу "Люпен", не особливо поширюється на публіці про особисте життя

Багато шанувальників Омара знають його тільки по його роботах у відомих фільмах і серіалах. Про деякі факти з особистого життя знаменитості відомо дуже мало.

Так, Сі народився і виріс у Франції. Його мати приїхала з Мавританії, а батько родом з Сенегалу. У Омара є ще сім братів і сестер, він був четвертою дитиною в сім'ї, пише видання Tvovermind.

Батьки актора ледь зводили кінці з кінцями - прогодувати велике сімейство було непросто, враховуючи, що його мати працювала домробітницею, прибираючи будинки і виховуючи дітей, а батько був заводським робітником.

Відомо, що його сім'я користувалася житлом для незаможних, розташованим в одному з бідних кварталах Франції.

Якщо матеріальне становище Омара, безумовно, покращилося, то ось одну річ він все ж "скопіював" зі свого дитинства. У знаменитості самого велика й дружна сім'я. У 2007 році Сі одружився на, ймовірно, француженці Еллен, у шлюбі з якою у них народилося п'ятеро дітей - троє дочок і два сини. Відомо, що до шлюбу парочка зустрічалася близько десяти років. В даний час вони живуть в Лос-Анджелесі.

Елен займається благодійністю та допомогою хворим дітям, будучи президентом компанії CeKeDuBonheur.

Дружина Омара Еллен

Актор з донькою

Зазначимо, статок Омара на 2021 рік налічує близько 5 мільйонів доларів.

Також мало, хто знає, що актор сповідує мусульманську віру. Чи став він мусульманином вже в зрілі роки або з дитинства долучився до цієї релігії - покрито таємницею.

Нагадаємо, у своєму недавньому інтерв'ю Сі розповів, чим його привернула роль в серіалі "Люпен".

"Якби я був британцем, я б сказав Джеймс Бонд (вибираючи роль, - ред.), але, оскільки я француз, я сказав Люпен. - прокоментував своє бажання здобути саме цю роль Сі. - Він грайливий, він розумний, він краде... його оточують жінки. До того ж він персонаж, який грає персонажів. Для актора він найкращий".

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