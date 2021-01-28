Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе під час відпочинку

На фото зірка позує в сміливій сукні з великим декольте і без білизни. Бахарі залишила волосся розпущеним, взявшись за них однією рукою. Дівчина сиділа за столиком в закладі, тому доповнила образ яскравим мейкапом, завдяки чому знімок вийшов ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вставте сюди текст реп-пісні про нобу", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже добре Відкрий свій", "чудова", "Мені подобається цей образ", "кожен дюйм гламуру і спека", "який наряд", "ти прекрасно виглядаєш", "Любіть свої очі і брови !!", "Чарівна краса"," визнати, що вона благословенна і відрізняється від інших"," гарне обличчя","єдине, що можна додати - це ваша наївність, ваша краса".

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Гюль позувала в красивій білизні з довгими рукавами і сміливим декольте.

Зірка блиснула пишним бюстом, який виставився з вирізу. Груди, здавалося, зараз повністю виставиться назовні.

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