Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе під час відпочинку
На фото зірка позує в сміливій сукні з великим декольте і без білизни. Бахарі залишила волосся розпущеним, взявшись за них однією рукою. Дівчина сиділа за столиком в закладі, тому доповнила образ яскравим мейкапом, завдяки чому знімок вийшов ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вставте сюди текст реп-пісні про нобу", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Біда трапилася з Олегом Винником на шоу "Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою
Євген Кошовий з "Квартал 95" несподівано звернувся до Зеленського, нагадавши про важливе: "Пане президенте..."
Присоромлена Ані Лорак раптово покинула Україну, кадри "втечі": "Назад до Кіркорова!"
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
"Дуже добре Відкрий свій", "чудова", "Мені подобається цей образ", "кожен дюйм гламуру і спека", "який наряд", "ти прекрасно виглядаєш", "Любіть свої очі і брови !!", "Чарівна краса"," визнати, що вона благословенна і відрізняється від інших"," гарне обличчя","єдине, що можна додати - це ваша наївність, ваша краса".
Ми повідомляли, що турецька модель Гюль Бахарі запаморочила формами в боді.
Гюль позувала в красивій білизні з довгими рукавами і сміливим декольте.
Зірка блиснула пишним бюстом, який виставився з вирізу. Груди, здавалося, зараз повністю виставиться назовні.
Нагадаємо, Турецька Кардашьян без білизни і сорому вивалила свої "бомбочки" прямо на стіл
А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян показала пристрасний образ у вузькій чорній сукні
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян в прозорій білизні розбила самі непристойні фантазії