Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала фанатам наслідки аварії

Зовсім недавно Даша Ульянова в Instagram Stories показала, що сталося з її автомобілем в дорозі, але пізніше вона додала знімок травми, отриманої в той же день, пише Politeka.net.

Ульянова оновила Stories, додавши знімок перебинтованої ноги. На фотографії дівчина сфотографувала свою витончену ніжку, повністю перемотану бинтом посередині. Очевидно, дівчина пошкодила її під час дорожньо-транспортної пригоди, яка з нею трапилася напередодні, але проблема з ногою, мабуть, була виявлена дещо пізніше.

На знімку видно, що Даша Ульянова вже знаходиться вдома і після перев'язки відпочиває після бурхливого дня на дивані в своїй квартирі.

Свою публікацію Даша підписала словами "Сьогодні явно мій день", додавши смайлик з саркастичною посмішкою і написавши "До завтра, мої хороші".

Вранці Ульянова ще більше налякала шанувальників своїми новими процедурами, які тепер змушена робити через травму. Вона тримала в руках невеликий шприц і під звуки дрилі в сусідній квартирі розповіла про те, що страшенно боїться уколів. Вона зібралася робити укол і навіть показала відкриту ампулу з ліками.

"Я на зв'язку... Ну що ж, мій ранок починається, звичайно ж, з дрилі і уколів. Я не можу передати, наскільки я їх боюся... Це жесть! Всім доброго ранку", - розповіла Ульянова шанувальникам в соцмережі.

Варто відзначити, що раніше обраниця Макса Михайлюка на шоу "Холостяк" показала фотографію свого білого позашляховика з пошкодженими фарами, заднім крилом і бампером. Мабуть, в автомобіль Ульянової в'їхали ззаду, про що говорили помітні тріщини на машині.

Даша Ульянова повідомила шанувальникам тільки те, що ранок буває різним, додавши до повідомлення смайлик зі сльозами.

Нагадаємо, що Даша Ульянова зовсім недавно відповіла на питання своїх шанувальників, яких цікавила яскрава зовнішність дівчини і її особисте життя після "Холостяка".

Одним з питань, озвучених підписниками, стало питання про те, чи змінювала вона що-небудь у своєму обличчі крім губ. На це Даша відповіла, що нічого іншого не робила і навіть не вдавалася до "уколів краси". Змінам піддалися тільки губи дівчини, які вона не чіпає вже протягом останніх 6 місяців.

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