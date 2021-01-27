Україну чекає масова вакцинація, але ми отримаємо щеплення в останню чергу

Україна та ще 85 країн не матимуть раннього доступу до вакцини від коронавірусу. В основному ці країни знаходяться в Африці. Тобто в списку країн ми стоїмо поруч з Африкою.

Про це пише видання The Economist, при цьому аналітики видання відзначають, що у 2021 році першими препарат отримають держави Європи, США, ОАЕ, Сінгапур і Гонконг.

Зокрема, країни із середнім рівнем доходу і більшість країн з низьким рівнем доходу, такі як Україна, покладаються на програму поставок вакцин за програмою COVAX. Згідно з цією міжнародною ініціативою, бідні країни повинні отримати 6 млрд доз вакцини.

Так, перші 2 млрд з них будуть передані в 2021 році, в основному, працівникам охорони здоров'я. При цьому наголошується, що дози від COVAX охоплять тільки до 20% населення кожної країни.

У більшості країн, що розвиваються, не раніше 2023 року не буде широкого доступу до щеплень.



Глава з глобального прогнозування EIU Агат Демаре пояснив, що деякі з цих країн - особливо бідніші з молодим демографічним профілем - цілком можуть втратити мотивацію до поширення вакцин, особливо якщо хвороба поширилася широко або пов'язані з цим витрати виявляться занадто високими.

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

Також Politeka писала, що в Україні фіксують спад епідемії: лікар зробила прогноз щодо зникнення вірус.