Актриса "Жіночого Кварталу" Ольга Жуковцова розповіла правду про своє ставлення до Євгена Кошового та Олени Кравець
Як повідомляє КП Україна, актриса Ольга Жуковцова розповіла про свою участь у "Жіночому Кварталі" і роботу на одній сцені з Оленою Кравець і Євгеном Кошовим, пише Politeka.net.
За словами Ольги Жуковцовой одного разу їй довелося замінювати на сцені шоу "Вечірній Квартал" знамениту Олену Кравець, з якою вона співпрацює у "Жіночому кварталі". Це сталося в період, коли Кравець захворіла і не могла зіграти свою роль в номері.
Актриса зазначила, що пізніше Кравець сама знялася в цьому номері, але Ольга Жуковцова і не намагалася її замінити, вона просто грала свою роль так, щоб люди сміялися і отримали задоволення.
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"Але взагалі ти ж не відчуваєш, що ти когось замінюєш. У тебе немає завдання зробити Олену Кравець. У тебе є завдання зіграти добре свою роль, правильно сказати жарти, щоб вони були зрозумілі, доставили задоволення людям і викликали сміх", - розповідає актриса.
У цьому номері Ользі Жуковцовій довелося виступати з Євгеном Кошовим, але актриса стверджує, що це було не складно, оскільки вони були партнерами 4 роки.
Вона також розповіла, що Євген Кошовий попри свій величезний досвід і славу зовсім не тисне на партнера, як це буває з іншими акторами, які завоювали славу і любов публіки.
"Женя - з тих артистів, з яким ти не відчуваєш тиск. Незважаючи на всю його акторську міць, на все, чого він досяг, що він вміє, що йому дано і чому він навчився, ти поруч з ним ніколи не відчуваєш, що ти нікчемність",- зізнається Ольга Жуковцова і додає, що у Євгенію Кошовому дуже багато добра.
Також актриса "Жіночого Кварталу", що її участь в цьому проекті подарувала їй величезну впевненість в собі, оскільки їй доводиться виступати на великих сценах, багато репетирувати і нести величезну відповідальність.
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