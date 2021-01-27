Екс-солістка "ВІА Гри", а також фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер розговорилася про особисте
Надія Мейхер зводить з розуму своїм талантом і багатогранністю, але також зірка не забуває про внутрішній світ і саморозвиток. У своєму Instagram вона поділилася міркуваннями про самопізнання і рух до мети та життя в цілому, супроводивши свої думки чуттєвим знімком, пише Politeka.net.
На портретному знімку неповторна Надія Мейхер як би дивиться в саму душу своїм пронизливим і глибоким поглядом, демонструючи жіночність і чуттєвість. Співачка позує в чорному вбранні з тонкими пір'ям на плечах, піднявши руку вгору, а інший - злегка доторкнувшись до щоки.
У продовження свого образу Надія Мейхер розповіла про те, що для неї є життя в цілому і як людина проходить свій шлях до мети, вдосконалюючись і пізнаючи себе.
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На думку Мейхер, сама людина як канат над прірвою, який натягну між тваринними інстинктами і надлюдиною. Тому на своєму шляху до мети людина може зустрітися з небезпекою, страхами або навіть зупинитися, але і пізнати себе, трансформуватися і навчитися любити життя.
За словами Надії Мейхер, вона наповнена щастям від усвідомлення безмежності у творчості, самопізнанні і розвитку себе. Тому вона весь час з жадібністю рухається в цьому напрямку.
"Мене завжди емоційно збуджувала незадоволеність, адже вона мене не зупиняла, а навпаки хотілося ще більше і глибше себе відчувати всередині і ззовні. Я щаслива!",- пише талановита співачка.
Також вона додала, що дуже важливим для неї є наповнення душі вдячністю до всього що було, є і буде, що немає життя "до" і "після", а життя - це безперервні зв'язки ниток, що сплітаються в мереживо.
"Важливо наповнити душу вдячністю до всього що було, є і буде. Щоб одного разу з подяку піти у вічність...",- завершила зірка.
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