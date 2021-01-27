Російська актриса, зірка театральної сцени та кіно Катерина Жемчужна кілька днів скаржилася на погіршення самопочуття

Відомо, що 76-річна зірка поступила в лікарню в стані середньої тяжкості. Лікарі діагностували у Жемчужної вірусну пневмонію і госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Пізніше актриса підтвердила, що у неї позитивний тест, розповівши про свій стан через добу після госпіталізації. За її словами, їй зараз роблять крапельниці, тому вона відчуває себе трохи краще.

"Так, я лежу в лікарні. Ну, ось цей коронавірус, він з'їв мене. Лежу в лікарні з крапельницею зараз", - повідомила Жемчужна ЗМІ.

Відзначимо, Жемчужна народилася в Тулі, в сім'ї артистів. Навчалася в студії театру "Ромен", потім в ГІТІСі.

Актриса відома не тільки, як зірка "Ромена". В молодості вона зіграла дружину героя Петра Вельямінова Зорицю в серіалі "Вічний поклик". Також Катерину Андріївну знають за ролями в серіалі "Кармеліта", фільмах "Циганка Аза" та "Циганське щастя", "Табір іде в небо".

Крім того, вона знімалася в комедії "Карнавал" разом з Іриною Муравйовою.

Примітно, що остання також потрапила в лікарню з вірусною пневмонією і короноваірусом, але трохи раніше, в грудні.

Так, 71-річна зірка відчула себе недобре ще 10 грудня, скаржачись на озноб, головні болі, температуру і першіння в горлі. На наступний день Муравйова вирішила здати тест на китайський вірус, який виявився позитивним.

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